Chelsea-Sarri: "Kepa a payé pour l'équipe"

Maurizio Sarri s'est exprimé pour la BBC après Chelsea-Tottenham (2-0, 28e journée de Premier League), à propos de son choix de laisser Kepa sur le banc: "La décision a été très simple à prendre, il a commis une grande erreur et il paie. Il a payé pour l'équipe. C'est seulement un message pour toute l'équipe, pour le vestiaire. On est une équipe, pas 25 individualités. Désormais, on arrête de parler de ça, c'est derrière nous et Kepa sera avec nous à l'avenir." Sarri parle bien sûr du refus de sortir de Kepa dimanche, en finale de League Cup contre Manchester City (0-0 en prolongation, puis 4-3 aux tirs au but pour les Citizens), alors qu'il pensait que son gardien était blessé. Il avait alors demandé à Willy Caballero d'entrer en jeu pour les tirs au but, ce qui n'est jamais arrivé.