Chelsea-Sarri: "Il y a eu une incompréhension"

Maurizio Sarri a fait son mea culpa en conférence de presse dimanche, après la finale de League Cup entre Manchester City et Chelsea (0-0 a.p., tab: 4-3). Le coach italien des Blues est revenu sur l'incroyable quiproquo, à la dernière minute de la prolongation, où son gardien Kepa a refusé de sortir alors que son entraîneur voulait le changement: "Il y a eu une incompréhension. J'avais compris que le gardien avait des crampes et qu'il ne pourrait pas disputer les tirs au but." La réaction de Sarri, ulcéré et qui a même fait mine de rentrer au vestiaire, a contribué à nourrir l'imbroglio.