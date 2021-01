Chelsea sans briller face à Fulham / Premier League (J19)

Loin des attentes. Condamné à l'excellence par son mercato estival gargantuesque, Chelsea, attendu au tournant, négocie mal ses virages depuis le début de la saison alors qu'on se rapproche de la dernière ligne droit de cet exercice 2020-2021. Ce samedi, pour le compte de la 19e journée de Championnat, les Blues se rendaient à Fulham et rêvaient de faire le plein pour enfin accélérer. Les coéquipiers d’Olivier Giroud ont surtout patiné. Notamment en première période. Le premier duel du match était 100% français. Alphonse Areola détournant une tentative de Giroud dès la 9e minute. Giroud se muait ensuite en passeur presque décisif pour Ziyech (23e), qui faisait encore briller l'ancien portier du PSG. Sur une frappe de Mount quelques instants plus tard, c'est la barre qui sauvait le gardien des Cottagers, alors que juste avant le repos, un tacle pas du tout maîtrisé d'Antonee Robinson sur César Azpilicueta lui valait un carton rouge.



Big second half on the way! 👊

⚪️ 0-0 🔵 [46'] #FULCHE

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 16, 2021





0-0, le score au repos. Malgré ses temps forts et le trio offensif composé de Giroud, Ziyech et Pulisic, Chelsea avait du mal à briser le verrou des locaux. Un scénario qui allait se répéter dans le second acte malgré la supériorité numérique des Blues, Areola s'interposant peu après l'heure de jeu sur une tête signée Tammy Abraham. Le gardien passé par le Real Madrid allait finalement céder à la 78e minute. Un débordement de Chilwell dont le centre était mal repoussé par Areola. Mason Mount était là pour marquer d'une demi-volée du droit et sceller le destin du match. En effet, plus rien n'allait être marqué dans cette rencontre. 1-0, Chelsea a rempli sa mission et Frank Lampard est sauf. Pour l'instant.