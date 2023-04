Chelsea : Ruben Amorim désormais favori pour devenir le prochain coach ?

Ruben Amorim nouveau favori des dirigeants de Chelsea en vue de devenir le prochain coach de Chelsea ? Le 2 avril dernier, Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, prenait la décision de se séparer de Graham Potter, nommé en septembre 2022 en remplacement de Thomas Tuchel. Et le choix de rappeler Franck Lampard sur le banc en vue de la fin de saison avait été fait, avec la légende des Blues qui va tenter d'aider Chelsea à terminer cet exercice du mieux possible. Sauf que la saison prochaine, c'est un nouveau coach qui va s'asseoir sur le banc des Blues et celui-ci pourrait bien être Ruben Amorim. Car d'après les informations de The Guardian, Amorim serait bien placé aux yeux des dirigeants de Chelsea.

Une clause XXL

Tandis que les noms de Julian Nagelsmann et Luis Enrique sont toujours cités, le coach portugais de 38 ans plairait aux dirigeants du club londonien. Des discussions auraient débutées entre les deux parties, sauf que Ruben Amorim, arrivé sur le banc du Sporting Portugal en mars 2020, veut prendre son temps. Champion du Portugal en 2021, le jeune coach fait partie des entraîneurs ayant la cote en Europe et il veut décider calmement concernant son avenir. The Guardian indique également que Chelsea devrait payer une clause très élevée au Sporting pour débaucher Amorim. Ce dossier s'annonce donc complexe et sera à suivre de près.