Chelsea replonge dans le doute à Nottingham Forest

C'est un nouveau (petit) coup d'arrêt pour le Chelsea de Graham Potter. Alors que les Blues avaient renoué avec la victoire, enfin, contre Bournemouth à domicile cette semaine (2-0), ils ont concédé le match nul à l'extérieur sur la pelouse de Nottingham Forest. Si les Londoniens avaient ouvert le score en première période par l'intermédiaire de Raheem Sterling (16e minute), l'ancien joueur de Tottenham, Serge Aurier, a égalisé pour les promus en seconde mi-temps (63e).

Chelsea est à onze points de Manchester City

Les Blues ont eu la possession (près de 75%), mais ce sont les joueurs de Forest qui ont le plus frappé au but. Avec leur agressivité, ils ont fini par décrocher un nul qui replonge Chelsea dans le doute. Le coup d'arrêt place d'ailleurs les coéquipiers de Mason Mount ou Thiago Silva à onze unités de Manchester City, lui-même deuxième à 7 points du leader Arsenal ! Il faudra désormais que les Londoniens trouvent une régularité, et dans la victoire si possible, pour raccrocher au peloton de tête. Souci pour Chelsea, se profile City lors du prochain match, le 5 janvier déjà...