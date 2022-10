On pourrait voir dans cette manœuvre comme une forme de chantage. Si vous refusez de prolonger à mes conditions, je partirai libre et vous n'aurez rien. C'est le message qu'auraient adressé N'Golo Kanté et ses conseillers à Chelsea, si l'on suit les informations relayées mercredi par Métro.



Le club de Premier League aurait proposé deux ans de contrat supplémentaires alors que le milieu de terrain français en demanderait quatre. Le joueur de 31 ans souhaiterait, explique le média britannique, le même bail que celui accordé l'été dernier au défenseur Kalidou Koulibaly, arrivé de Naples.

Recruté 35M€

N'Golo Kanté, lié avec les Blues jusqu'au 30 juin 2023, sera autorisé à discuter avec le club de son choix à partir du 1er janvier. Chelsea avait déboursé en 2016 un peu plus de 35 millions d'euros à l'été 2016 pour recruter le champion du monde à Leicester.



Si l'ancien pensionnaire du Stade Malherbe de Caen venait à quitter les Blues en fin de saison, ces derniers n'obtiendraient aucune indemnité. Sont-ils prêts à l'envisager pour un joueur régulièrement blessé depuis trois ans ?