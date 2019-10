Chelsea: Quand Ballack rend visite à Lampard

Ancien coéquipier de Frank Lampard à Chelsea, l'Allemand Michael Ballack est venu ce samedi rendre visite au nouveau coach des Blues, du côté de Stamford Bridge.

Les deux hommes en ont profité pour discuter tactique, et l'ancien milieu international de la Mannschaft a également pu observer la séance d'entrainement des hommes de Lampard.

Lors de son passage à Londres, Ballack a par ailleurs pris le temps de s'entretenir avec un autre ancien partenaire, aujourd'hui conseiller technique dans l'encadrement des Blues, Petr Cech.

Nice to see you, @Ballack! pic.twitter.com/rcBZnjJ4u7