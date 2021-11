Le FC Barcelone est toujours à la recherche d'un ailier pour rajeunir son département offensif, et cette démarche a été facilitée par le fait que Chelsea et Thomas Tuchel ont ouvert la porte à un départ de Christian Pulisic en janvier. Pulisic a été une figure clé des premiers mois de Tuchel à Chelsea, même si son manque de régularité a longtemps été un problème à Stamford Bridge.

Pulisic plus proche du Barça

Xavi Hernandez est désespéré à l'idée de faire venir un attaquant, et des efforts pourraient être faits pour voir ce que Chelsea considérerait comme un prix acceptable pour l'Américain. Selon El Nacional, Tuchel a déjà pris la décision de vendre l'attaquant, même si les deux hommes conservent une forte relation personnelle. La situation financière de Barcelone est toujours problématique. Comme c'est également le cas avec Raheem Sterling, les Catalans espèrent proposer un prêt initial afin de renforcer leur propre effectif sans trop ouvrir leur portefeuille. Sterling n'étant plus du tout dans le coup à Manchester City cette saison, sa disponibilité a également été remarquée au sommet du club catalan.