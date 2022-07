Pulisic, qui évolue principalement sur le flanc gauche, devrait se battre pour une place dans l'équipe première aux côtés de Timo Werner et Callum Hudson-Odoi. Sterling ne fait qu'ajouter à la grande profondeur dont Chelsea dispose en attaque pour tenter de se battre pour le titre de Premier League. Interrogé sur Sterling, il a déclaré à ESPN FC : "Une grande qualité. Nous sommes très enthousiastes à son sujet. Ce qui est bien dans un club comme celui-ci, c'est la compétition quotidienne. Nous aimons tous être en compétition les uns avec les autres à l'entraînement et le fait de pouvoir jouer ensemble est un autre atout pour l'équipe.

Pulisic ambitieux

"Cela ne change pas grand-chose [pour moi], je vais devoir continuer à jouer dur et à gagner ma place, tout comme je le faisais avant, rien n'a changé. C'est Chelsea, c'est ce pour quoi vous avez signé, c'est le genre de club que c'est avec le calibre des joueurs que nous avons." Le joueur vedette des États-Unis a également été interrogé sur ses ambitions pour la saison 2022/23, alors que Chelsea doit affronter Everton lors du premier week-end de la saison. "Bien sûr, je veux obtenir plus de temps de jeu", a-t-il ajouté. "Je veux être sur le terrain autant que possible et être le plus affûté possible et en forme aussi."