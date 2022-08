Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Chelsea a été directement touché par les sanctions que le gouvernement britannique a imposées aux hommes de confiance de Vladimir Poutine au Royaume-Uni. Le club, qui était la propriété de Roman Abramovitch, est passé aux mains d'un consortium dirigé par Todd Boehly. Andreas Christensen et Antonio Rüdiger ont quitté le navire, tout comme Romelu Lukaku. Même si César Azpilicueta et Marcos Alonso restent sous les ordres de Tuchel, ils pourraient ne pas résister à l'attrait d'un transfert au Camp Nou.

Tuchel pessimiste

C'est précisément Barcelone qui a empêché Raphinha et Jules Koundé d'atterrir à Stamford Bridge, alors que Leeds et Séville avaient déjà accepté l'offre de Chelsea. Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly ont été les deux seules recrues de Chelsea cet été. Le premier a déjà marqué pour son nouveau club lors de la pré-saison, et le second a reçu les éloges de l'entraîneur Tuchel. L'entraîneur a salué la performance de Sterling et a célébré le transfert de Koulibaly après la victoire contre l'Udinese lors du dernier match amical avant le début de la saison. "Sterling a eu des opportunités et a participé à beaucoup plus d'occasions. Koulibaly est une très, très bonne signature. C'est un joueur fort avec une forte personnalité. Je suis content qu'il ait pu jouer, il est de plus en plus en forme. Il est très important pour nous pour le début de la saison", a déclaré Tuchel.



La saison de Premier League débute samedi avec le déplacement des Londoniens à Liverpool pour y affronter Everton. Après trois matches amicaux aux États-Unis et un autre en Italie, le moment de vérité est enfin arrivé. Mais Tuchel n'est pas sûr que son équipe ait eu la meilleure préparation possible. "La pré-saison a été très longue, a expliqué l'Allemand. Il a été épuisant de passer autant de temps aux États-Unis, puis de devoir se rendre en Italie. Ce n'est pas facile, c'est très exigeant. Après ce week-end, nous ne ferons rien d'autre que de nous préparer pour le match contre Everton. La saison est sur le point de commencer, et même s'il y a beaucoup d'aspects positifs à souligner, nous devons nous améliorer. Nous ne sommes pas encore prêts. Nous n'avons pas à l'être, il nous reste encore une semaine. Ensuite, nous devrons être à notre meilleur niveau."