Chelsea : Potter succède à Tuchel chez les Blues

Avec Potter, Chelsea veut devenir "plus performant"

Je suis incroyablement fier et ravi de représenter le Chelsea FC, ce fantastique club de football. Je suis très heureux de m'associer au nouveau groupe de propriétaires de Chelsea et j'ai hâte de rencontrer et de travailler avec ce groupe passionnant de joueurs et de développer une équipe et une culture dont nos incroyables fans peuvent être fiers



Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

Non seulement il est extrêmement talentueux sur le terrain, mais il possède des compétences et des capacités qui s'étendent au-delà du terrain, ce qui fera de Chelsea un club plus performant. Il a eu un impact majeur dans ses clubs précédents et nous attendons avec impatience son impact positif à Chelsea", a analysé Todd Boehly. Le premier match de Potter en tant que coach des Blues se déroulera samedi, sur la pelouse de Fulham.



Chelsea n'a pas traîné dans le dossier de son nouvel entraîneur. Ce jeudi,. Ainsi, l'ancien coach de Brighton succède à Thomas Tuchel et va avoir l'occasion - à 47 ans - de diriger son premier grand club européen avec ses principes de jeu affirmés qui ont su séduire l'Angleterre. Celui qui avait la charge de Brighton depuis 2019 a connu des expériences en Suède, au Östersunds FK, et au pays de Galles, avec Swansea., s'est félicité le nouveau coach des Blues dans le communiqué officiel, remerciant également son ancien club, actuel 4ème de Premier League.Diplômé en sciences sociales et détenteur d'une maîtrise en leadership et en intelligence émotionnelle, Potter a été encensé par son nouveau président. "