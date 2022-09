Chelsea a opté pour Graham Potter, l'entraîneur du surprenant Brighton (13 points en six matches, quatrième en Premier League), pour prendre le siège où l'Allemand Thomas Tuchel était assis jusqu'à mercredi. La défaite des Blues en Ligue des Champions face au Dinamo Zagreb a été l'élément déclencheur du limogeage du manager londonien, moins d'un an et demi après avoir remporté la Coupe d'Europe.

20 millions pour Potter

Selon les rapports des médias anglais, Chelsea a déjà un accord verbal avec Potter, qui devait donner une conférence de presse d'avant-match pour Brighton aujourd'hui, mais celle-ci ne devrait pas avoir lieu. Il appartient maintenant au club de Todd Boehly de négocier la fin du contrat de son nouveau manager, ce qui ne sera pas gratuit.



On parle d'une clause de sortie de 20 millions d'euros pour Potter, ce qui ferait de lui le deuxième manager le plus cher de l'histoire, après les 25 millions d'euros payés par le Bayern pour libérer Nagelsmann de son contrat à Leipzig.