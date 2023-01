Chelsea : Potter défend Joao Felix, exclu pour son premier match !

Il est certain que Joao Felix s'attendait à bien autre chose... L'attaquant portugais, arrivé en prêt de l'Atlético Madrid il y a quelques jours seulement, n'a pas mis longtemps à être lancé dans le grand bain par le manager Graham Potter. Alors que Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Fulham hier soir, Joao Felix était titularisé à la pointe de l'attaque. Et si l'attaquant a montré des choses intéressantes pendant quasiment une heure, sa première a basculé pour un tacle mal maîtrisé qui lui a valu un carton rouge immédiat !

A red card on his Premier League debut.



Joao Felix adds to Chelsea's nightmares 😱 pic.twitter.com/s3KAPyelMt