Chelsea : Pochettino ne veut pas conserver Joao Felix

Joao Felix devrait retourner du côté de l'Atletico de Madrid et donc dire au revoir à Chelsea. Prêté par les Colchoneros aux Blues pour la seconde moitié de la saison 2022-2023, l'attaquant international portugais avait plutôt bien réussi son adaptation au sein de l'équipe londonienne, malgré un classement catastrophe pour Chelsea en fin de saison. Tandis que les Blues ont terminé à la 12e place de Premier League, Felix a connu une belle deuxième partie de saison et Chelsea aurait donc pu vouloir le conserver. Mais il se trouve que le nouveau coach des Blues, à savoir Mauricio Pochettino, aurait tranché concernant l'avenir de l'attaquant portugais et il ne voudrait pas le garder.

Retour à Madrid pour Felix

L'entraîneur argentin, qui s'est engagé pour deux saisons (plus une en option) avec le club londonien a décidé de se passer de Joao Felix, prêté par l'Atlético de Madrid. Alors que l'attaquant de 23 ans souhaitait rester à Londres, lui qui se plaçait à Chelsea, il va donc devoir retourner chez les Colchoneros. Et le retour de Felix va bien avoir lieu puisque le président de l'Atletico l'a fait savoir, confiant : "Ça fait moins de 24h que nous le savons. Il va revenir ici et nous verrons. Nous n’avons rien de prévu". Enrique Cerezo a donc vendu la mèche lors d'une conférence organisée à l'Université Complutense, confirmant une information publiée par Marca. Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Atletico, Felix a une relation difficile avec Diego Siemone et il pourrait rapidement repartir en prêt durant l'été. Mais pour l'heure, aucune offre n'aurait été faite à son sujet.