Tottenham prépare une offre pour le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté, selon les médias ibériques. Pour rappel, Kanté sera en fin de contrat à Chelsea en juin et les négociations pour un nouveau bail ne commenceront pas avant qu'il ne soit remis de son opération de la cuisse.

Kanté ne manque pas de prétendants

En attendant, l'international français ne manque pas de prétendants en France et à l'étranger. Le PSG et le FC Barcelone sont tous deux intéressés, selon Relevo, ainsi que le Tottenham d'Antonio Conte. Conte est depuis longtemps un fan de son ancien lieutenant à Chelsea et serait heureux de le retrouver l'été prochain.