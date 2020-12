Chelsea - Olivier Giroud, une tête bien faite

Olivier Giroud a rallié l'Angleterre et Arsenal en 2012 en provenance de Montpellier. Il s'est ensuite engagé avec Chelsea en janvier 2018. Depuis, il a toujours brillé par sa régularité et son professionnalisme. Des qualités qui lui ont encore permis de performer lundi soir. Alors que les Blues défiaient Aston Villa, l'ancien joueur du MHSC, titulaire pour une fois, a ouvert le score de la tête pour les siens (1-1, score final). L'occasion pour Opta de dévoiler une stat très intéressante. Le statisticien affirme ainsi que depuis l'arrivée de Giroud en Premier League, aucun autre joueur n'a autant marqué de la tête. Son but face aux Villans est le 32e de sa carrière du crâne dans le championnat anglais.

32 - Since his Premier League debut in August 2012, Olivier Giroud has scored more headed goals than any other player in the competition (32). Artist. pic.twitter.com/its8vlRYR9 — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2020

Il s'agissait de son troisième but lors des quatre matchs de championnat, et le septième lors des six derniers matchs que le Français a disputés. laissé sur le banc lors des deux dernières rencontres, Giroud semble être une alternative viable à un Timo Werner très peu inspiré sur le front de l'attaque de Chelsea. De bonne augure avant la deuxième partie de saison avec l'Euro 2021 en point de mire.