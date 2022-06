Le contrat de Raheem Sterling à City expire en 2023 et il pourrait quitter l'Etihad Stadium après sept ans. L'international anglais aurait discuté avec des personnes de ce qu'est la vie à Stamford Bridge sous la direction de Thomas Tuchel. Sterling a remporté quatre titres de Premier League, une FA Cup et trois Coupes de la Ligue au cours de ses sept années à City, marquant 131 buts en 339 apparitions pour le club. Il n'a que 27 ans et a rejoint City en provenance de Liverpool à l'été 2015 pour un montant initial de 44 millions de livres sterling.

Jesus prêt à partir à Londres

L'attaquant brésilien Gabriel Jesus pourrait également quitter le club cet été. Arsenal et Tottenham sont intéressés par le joueur de 25 ans, qui aura moins de temps de jeu sous Pep Guardiola en raison de l'arrivée d'Erling Haaland. Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, le connaît bien pour l'avoir côtoyé à City et aimerait le faire venir dans le nord de Londres. En 2022, Arteta a vu les attaquants Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang quitter l'Emirates Stadium. Les négociations pour Jesus sont sur le point d'entrer dans une phase cruciale.