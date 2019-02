Chelsea: Mourinho comprend Kepa mais...

L’attitude de Kepa avant la séance de tirs au but, dimanche, lors de la finale de la Carabao Cup entre Chelsea et Manchester City n’a pas fini de faire parler.

Et si la plupart de ses coéquipiers n’ont pas manqué de fustiger son refus d’être remplacé par Willy Caballero, José Mourinho, ancien entraîneur des Blues, est plus partagé. "Heureusement, une situation comme celle-ci ne m'est jamais arrivée. D'un côté, le gardien veut montrer sa confiance, veut montrer sa personnalité et j'aime bien cela. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il fragilise la position de l'entraîneur et de tout le staff. Caballero est aussi resté dans une situation compliquée. Cela m'attriste beaucoup, c'est très compliqué", a-t-il ainsi commenté sur la plateforme DAZN.