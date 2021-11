Chelsea : Mount vise le Ballon d’Or

Le Ballon d’Or France Football va rendre son verdict dans six jours. Lundi prochain, les suffrages exprimés auprès du célèbre magazine consacré au ballon rond seront rendus publics et le suspense va enfin prendre fin lors d’une cérémonie au Théâtre du Chatelet à Paris. Robert Lewandowski, l’attaquant du Bayern Munich, et Lionel Messi, le sextuple lauréat passé du FC Barcelone au Paris-SG l’été dernier, ont tour à tour été désignés vainqueurs selon plusieurs rumeurs, alors que Karim Benzema, Mohamed Salah ou Jorginho ont également été cités pour leur belle année.

Mount indécis sur le lauréat

Qui mérite de le remporter ? La question a été posée à Mason Mount, le joueur anglais de Chelsea qui affronte mardi soir la Juventus Turin en Ligue des Champions. « C'est une question difficile, je suis heureux de ne pas avoir la responsabilité de décider de ce genre de choses, a répondu Mount en souriant dans L’Equipe. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent y prétendre. Comme (Robert) Lewandowski, vu le nombre de buts qu'il a marqués et la manière dont il pèse sur les matchs. Récemment, Mohamed Salah a été aussi injouable. Et évidemment, en tant que joueur de Chelsea, je vais citer mes coéquipiers de club comme Jorgi (Jorginho), qui a remporté l'Euro et la Ligue des Champions, ainsi que NG (N'Golo Kanté), qui est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde. »

« Quand tu es gamin, tu rêves de devenir le meilleur joueur du monde »

Mason Mount ne se cite pas, mais il fait lui aussi bien partie des 30 nommés à la prestigieuse récompense individuelle cru 2021. S’il sait pertinemment qu’il ne sera pas désigné cette année, le milieu de terrain garde le trophée dans le viseur et vise la gagne, un jour. « Bien sûr. Quand tu es gamin, tu rêves de devenir le meilleur joueur du monde et c'est justement le fait de ne pas renoncer à cette ambition qui te fait progresser », confie Mount, ravi de son évolution ces derniers mois. « En un an, j'ai énormément progressé et j'ai gagné en confiance en moi. À force d'enchaîner les matchs en Premier League, j'ai réalisé que je pouvais faire de grandes choses. Et puis, je prends souvent du temps pour étudier mon jeu et réfléchir de quelle manière je pourrais m'améliorer », explique l’élément de 22 ans, auteur de 3 buts (1 penalty) et 2 passes décisives en Premier League cette saison.