Chelsea : Mendy voulait « tout arrêter »

Edouard Mendy revient de loin. Aujourd'hui excellent dans les cages de Chelsea, le portier sénégalais a vécu un parcours plus que compliqué. Non conservé par Le Havre, le joueur de 29 ans était sans club et chômeur avant d'exploser lors de son arrivée au Stade de Reims, comme il l'a raconté ce dimanche, sur Telefoot.

Mendy rêve de la Ligue des Champions

"C'est ma mère qui m’a conseillé de m’inscrire à Pôle Emploi, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Parfois, j’y repense et je ne souhaite ça à personne. Je me suis dit une dizaine de fois que pour moi le foot était fini. C'est une période où l'on a envie de tout arrêter. On se sent peu utile. J'étais triste, en colère et j'avais la rage", a t-il évoqué.

Edouard Mendy est également resté humble et estime que son long parcours sera récompensé seulement s'il remporte la finale de Ligue des Champions contre Manchester City, le 29 mai prochain."Quand je vois mon portrait, je me dis que c'est fort. Je reviens de loin. Mais dans un club comme Chelsea, votre saison doit se ponctuer par des titres. Il n'y a qu'une envie : c'est de gagner et de soulever ce trophée".