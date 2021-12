Sept ans après son départ de Stamford Bridge, Romelu Lukaku est revenu triomphalement à Chelsea à l'été 2021, fort d'une efficacité offensive retrouvée du côté de l'Inter Milan avec qui il restait sur un titre de champion de Serie A. Après un début de saison encourageant avec les Blues, une blessure contractée au mois de novembre a changé la donne. Depuis, il ronge son frein dans un rôle de remplaçant.



Et la situation commence à lui peser sérieusement. L'attaquant international belge l'a laissé entendre à Sky Sports, envoyant au passage un message agacé à Thomas Tuchel : "Je suis bien physiquement, et même mieux qu'avant. [...] Ma situation actuelle ne me satisfait pas. C'est normal. Je pense que l'entraîneur a décidé de jouer avec un système de jeu différent. Je dois simplement continuer à travailler avec sérieux. Je suis travailleur et je ne baisserai pas les bras."

Lukaku pas très clair

Durant cet entretien, Romelu Lukaku a également évoqué son départ précipité de l'Inter et s'est quelque peu emberlificoté au moment de s'expliquer sur son choix, lui qui avait d'abord assuré qu'il resterait à Milan, avant de faire volte-face : "Tout ce qui s'est passé n'aurait pas dû se dérouler de la sorte. Que ce soit la manière dont je suis parti ou celle dont j'ai communiqué. Ça me dérange d'en parler maintenant. Ce n'est pas le bon moment, comme ce n'était pas le bon moment lorsque je suis parti." Il faudra donc attendre ce fameux "bon moment" pour en savoir plus.