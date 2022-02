L’ancien grand attaquant de Chelsea, Didier Drogba, a encouragé Romelu Lukaku pour qu'il poursuive sur la lancée de son but lors de la victoire en finale de la Coupe du monde des clubs contre Palmeiras.



Drogba (43 ans), une icône des Bleus, est à la fois ami proche et mentor de l’avant-centre belge. Le duo a même évolué ensemble pendant un an dans la capitale anglaise en 2011. Dimanche, il se trouvait aux Emirates Arabes Unis pour assister à la finale du Mondial des clubs. Il a bien sûr apprécié la performance de Lukaku et il espère que ça lui sera profitable pour la suite.

« Lukaku peut davantage croire en lui »



"J'espère qu'il a appris quelque chose de moi, a-t-il déclaré aux journalistes présents. C'est un buteur, il avait déjà fait ça avant et il traverse un moment difficile. Mais rebondir avec ce genre de trophée va lui redonner confiance. Son ratio de buts est incroyable. Peut-il croire davantage en lui ? Oui. Je pense que ce but va beaucoup l'aider ».



L’ancien marseillais a enchéri en déclarant que Lukaku vit peut-être un moment clé de sa carrière chez les Blues. « Est-ce un tournant ? Oui, je l'espère. Nous l'espérons tous car c'est important pour le club. Il s'est mis une certaine pression en revenant dans le club où il a débuté. C'est difficile et vous revenez parce que vous voulez prouver quelque chose, mais il est en train de gagner et je pense qu'il va y arriver ». Drogba est élogieux envers l’ancien intériste, mais les statistiques de ce dernier depuis son retour à Londres ne sont pour l’instant pas impressionnantes. En 27 matches joués, il n’a marqué que dix fois.