Chelsea : Luis Enrique en approche, l'Espagnol futur coach des Blues ?

Luis Enrique futur coach de Chelsea ? Il semble que le suspense concernant l'identité du futur coach des Blues soit proche de prendre fin. D'après des informations de plusieurs médias catalans, l'ancien coach du FC Barcelone et ex-sélectionneur de l'Espagne serait en train de voyager en direction de Londres et il devrait donc devenir le nouveau coach de Chelsea en remplacement de Graham Potter. L'Anglais a été limogé en fin de semaine dernière par les dirigeants des Blues après une défaite face à Aston Villa. Luis Enrique devrait donc prendre la suite de Potter.

Luis Enrique en approche à Chelsea

Comme l'indique Sport, Luis Enrique voyage avec son ami Iván de La Peña, qui négocie avec le club anglais. Et de ce fait, on peut estimer que les négociations avancent bien avec les Blues. Les dirigeants de Chelsea avaient ciblé Enrique mais également Julian Nagelsmann, ancien coach du Bayern Munich limogé par le club bavarois. Mais le choix des dirigeants du club londonien semblerait s'être arrêté sur Luis Enrique. Auteur d'un triplé en 2015 avec le Barça, le coach espagnol possède une grosse expérience et il aura donc la lourde tâche de remonter les Blues la saison prochaine, tout en finissant au mieux la saison actuelle, qui est des plus délicates. Cependant, Chelsea est toujours engagé en Ligue des Champions avec un quart de finale à venir face au Real Madrid.