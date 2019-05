Chelsea: Loftus-Cheek se blesse gravement dans un match amical aux Etats-Unis

On pouvait déjà s'interroger sur l'opportunité pour Chelsea d'aller disputer un match amical jusqu'aux Etats-Unis, en pleine saison, même si la cause était louable (plus de 4 millions de dollars ont été récoltés pour des œuvres de charité).

Les Blues vont en payer un lourd tribut puisque Ruben Loftus-Cheek, sorti sur blessure face au New England Revolution (3-0), souffre d'une rupture du tendon d'Achille. L'international anglais (10 sélections) manquera la finale de la Ligue Europa contre Arsenal et sera absent au moins six mois.

Un vrai coup dur pour le club londonien, qui est pour le moment interdit de recrutement, et donc pas en mesure de trouver un joueur pour pallier la blessure de son milieu de terrain. Callum Hudson-Odoi, le coéquipier de Loftus-Cheek, avait déjà subi une blessure similaire il y a quelques semaines.