C'est enfin officiel ! Il a en effet été annoncé aujourd'hui que la vente de Chelsea au consortium Boehly avait été finalisée. Mason Mount, la star des Blues, en a profité pour déclarer aux médias anglais qu'après une fin de saison difficile, il est impatient d'entrer dans cette nouvelle ère. "Nous étions dans le coup jusqu'au milieu de la saison, c'est décevant que nous soyons chuté un peu. C'est évidemment l'objectif pour la saison prochaine, nous voulons combler l'écart et être en haut", a-t-il ainsi déclaré au micro de Sky Sports concernant la saison quelque peu décevante des Bleus e 2021-2022.

Mason Mount rassuré

"C'est une période passionnante avec la confirmation des propriétaires aujourd'hui. L'avenir s'annonce passionnant. L'ère sous Roman (Abramovich) a été brillante et maintenant nous regardons vers l'avenir. C'est excitant et je suis impatient d'y retourner". À l'instar de Mount, les joueurs de Chelsea semblent donc sereins avant le début de ce nouveau chapitre, avec un nouveau propriétaire qui semble avoir les reins tout aussi solides que l'ancien financièrement.