Successeur de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea, Graham Potter a promis de créer l'histoire en établissant "des relations, du respect et de la confiance" au sein de l'équipe. L'ancien entraîneur de Brighton & Hove Albion s'est présenté à Cobham pour signer son contrat et poser pour les photos officielles d'inauguration.

Recréer l'histoire à sa manière

Potter a posé pour des photos avec les copropriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali ainsi qu'à l'extérieur du terrain d'entraînement du club alors qu'il se met au travail pour relever son nouveau défi. "C'est le début d'une période vraiment passionnante. Un nouveau propriétaire qui m'a vraiment impressionné, d'abord en tant que personnes et ensuite la vision du club", a déclaré Potter.



"L'histoire du club parle d'elle-même, mais il s'agit d'essayer de la recréer à notre manière. Il poursuit : "C'est une histoire incroyable, une tradition fantastique, un club de football historique. Je veux dire, grandir avec les équipes fantastiques de Chelsea, de l'ère moderne. Vous n'avez qu'à vous promener dans les lieux ici et vous voyez les photos, vous voyez les trophées, vous voyez les noms. C'est incroyable et c'est un immense honneur, comme je l'ai dit, pour moi d'en faire partie maintenant.



"Il s'agit de créer une équipe qui est compétitive, qui se respecte, qui est honnête, qui travaille ensemble, et c'est donc une combinaison de valeurs footballistiques et humaines que nous essayons de mettre en œuvre.