Depuis qu'il est arrivé sur le banc de Chelsea en provenance du PSG, Thomas Tuchel transforme tout ce qu'il touche en or. Le coach allemand multiplie les exploits et l'un de ses joueurs dévoile la recette de sa réussite : la motivation. Tuchel sait mener ses hommes. Illustration lors du récent choc de Premier League contre Manchester City. "A la mi-temps, on était encore dans le match et l'entraîneur nous l'a souligné", a glissé Rüdiger sur le site officiel des Blues. "Il voulait que nous sortions sur le terrain et montrions notre état d’esprit. C’est ce que nous avons fait. Nous pensions tous que nous pouvions changer les choses."

Tuchel a effacé les complexes de Chelsea



L’international allemand a poursuivi en indiquant que Tuchel a permis à Chelsea d'effacer ses complexes face aux autres grosses écuries anglaises et continentales, ce qui lui permet d'exploiter les faiblesses adverses : "City, c'est une équipe très forte mais elle est aussi humaine, et il y aura des moments où elle fera des erreurs. Quand cela arrive, vous devez être prêts à les punir et nous l'avons fait à la fin avec notre but gagnant et c'était une grande satisfaction pour tout le monde d'obtenir cette victoire."