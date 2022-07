Chelsea : les 4 indésirables de Tuchel dévoilés

Tino Anjorin, Billy Gilmour, Harvey Vale et Armando Broja sont les quatre joueurs qui ont quitté l'équipe première des Blues et on pense que Chelsea cherche désormais à résoudre l'avenir de ces jeunes talents. Au sujet de cette décision, le boss des Blues Thomas Tuchel s'est exprimé sans détours : "J'aurais aimé avoir tout le monde ici parce que Tino, Harvey et Billy se sont entraînés à un très haut niveau et il aurait également été agréable de les voir dans quelques matchs", a glissé l'Allemand en conférence de presse.

4 joueurs vers la sortie

"Mais au final, nous avons dû prendre la décision de maintenir un haut niveau de qualité à l'entraînement et nous avons décidé d'un maximum de 24 joueurs, c'est pourquoi nous avons réduit un peu le nombre de joueurs." Tuchel n'a cependant pas révélé l'avenir de Broja, affirmant que l'attaquant était retourné à Londres en raison d'une cheville tordue. Alors que les destinations d'Anjorin, Gilmour et Vale sont toutes incertaines, Broja semble se diriger vers West Ham et s'est rendu à Londres pour discuter avec les Hammers, selon médias locaux.