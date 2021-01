Chelsea : Le message de Thiago Silva à Lampard

Lampard a vu son équipe remporter seulement quatre victoires lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues, avec trois défaites enregistrées au cours de cette période. Le succès contre Luton Town, en FA Cup dimanche (3-1) aura donc été le dernier de Lampard avec Chelsea.

a été un ajout précieux à l'équipe malgré ses 36 ans, avec 18 apparitions sous le maillot des Blues. "J'aimerais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, avec ton staff, depuis le jour de mon arrivée. Comme je te l'ai déjà dit, j'avais l'impression qu'on travaillait ensemble depuis 10 ans ! Merci beaucoup pour tout, légende", a-t-il indiqué sur Twitter.

I would like to thank you for everything you and your committee have done for me since the day I arrived. As I told you, it seemed like we had been working together for 10 years!! Thank you very much for everything legend . #FrankLampard #legend 💙💙