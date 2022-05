Cette vente marque la fin des 13 années de propriété d'Abramovich sur le club londonien, que le milliardaire russe a contribué à transformer en l'un des plus grands clubs du monde. Abramovich a déclaré aujourd'hui : "Cela fait presque trois mois que j'ai annoncé mon intention de vendre le Chelsea FC. Pendant ce temps, l'équipe a travaillé dur pour trouver le bon gardien qui serait le mieux placé pour mener avec succès le club dans son prochain chapitre."

Abramovich a confiance en l'avenir

"La propriété de ce club s'accompagne d'une grande responsabilité. Depuis mon arrivée à Chelsea il y a près de vingt ans, j'ai été le témoin direct de ce que ce club peut accomplir. Mon objectif est de m'assurer que le prochain propriétaire aura un état d'esprit qui permettra le succès de l'équipe masculine et féminine, ainsi que la volonté et le dynamisme nécessaires pour continuer à développer d'autres aspects clés du club, tels que l'Académie et le travail vital de la Fondation Chelsea. Je suis heureux que cette recherche ait abouti à une conclusion positive. En remettant Chelsea à ses nouveaux gardiens, je voudrais leur souhaiter le meilleur des succès, tant sur le terrain qu'en dehors."