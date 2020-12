Chelsea : Le constat d'échec de Werner

Joyau d'un mercato à plus de 220 millions d'euros réalisé par Chelsea l'été dernier, l'ancien joueur du RB Leipzig Timo Werner illustre parfaitement les difficultés des Blues cette saison, lui qui a énormément de mal à marquer en Premier League. Un défi qu'il a, semble-t-il, un peu sous-estimé. Werner, qui est l'un des joueurs les plus utilisés par Frank Lampard cette saison, a marqué huit buts depuis son arrivée. Un total insuffisant, surtout quand on regarde le nombre d'opportunités gâchées à chaque rencontre par l'attaquant allemand. Mais qu'en pense l'intéressé ?

Werner ne s'y attendait pas

Ce dernier semble indiquer que la marche était plus haute qu'initialement prévu. "La Premier League est différente de la Bundesliga. C’est plus dur que je le pensais. Les contacts sont plus durs. Je le savais, mais je ne pensais pas que ça le serait autant. Mes débuts ont été bons, mais aujourd’hui, après quelques matches, j’ai un peu plus de mal. C’est dur quand vous jouez tous les trois jours, surtout face à des équipes qui peuvent se reposer toute la semaine. Du coup, c’est difficile d’être le meilleur à chaque match", a ainsi glissé l'attaquant dans des propos confiés à Skysports.