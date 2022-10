Chelsea : Le coach des Blues félicite Aubameyang

Arrivé dans les ultimes heures du mercato estival,, samedi lors de la victoire sur la pelouse de Crystal Palace (1-2). L'international gabonais permet par la même occasion au nouvel entraîneur des Blues,, de remporter saIl n'en fallait pas davantage pour voir le technicien anglaisà l'occasion de sa conférence de presse d'après-match. « Il a travaillé dur pour se remettre en forme pour la Premier League et j, s'est félicité Graham Potter après la rencontre. Tous les attaquants vous diront qu’il est important de marquer, et ce but était important pour nous. »