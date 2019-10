Chelsea: Lampard "vraiment ravi" pour Pulisic

En quête d’un but depuis son arrivée à Chelsea cet été, Christian Pulisic a frappé fort samedi un signant un triplé lors de la victoire de Chelsea à Burnley (2-4). Une performance de "Captain America" saluée par son entraîneur.

"La manière dont il s’est entraîné ces dernières semaines et l’impact qu’il a eu lorsqu’il a joué montre bien qu’il est bien présent, et quel talent il a, a commenté Frank Lampard en conférence de presse. Je suis vraiment ravi pour lui. C’est ce dont nous avons besoin de la part de nos joueurs offensifs. D’être une menace, de jouer comme ça et d’être tueur devant le but. Il a montré tout ça aujourd’hui."