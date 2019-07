Chelsea: Lampard s’enflamme déjà sur Kanté

Tout juste intronisé à la tête de Chelsea, Frank Lampard, de passage devant les micros après avoir paraphé son contrat de trois ans, n’a pu échapper à des questions sur N’Golo Kanté, utilisé dans un rôle de relayeur par son prédécesseur, Maurizio Sarri.

L’occasion pour l’ancien milieu de terrain des Blues de dire tout le bien qu’il pensait du Français. Sans pour autant se prononcer sur son poste. "Oui, je sais comment je vais l'utiliser. Je ne vais pas m'asseoir et vous parler de la saison prochaine, on commence la préparation demain. Mais je l'ai déjà dit auparavant, Kanté est l'un des meilleurs milieux au monde. Ses performances ont été incroyables ces dernières années, s’est enthousiasmé le nouvel entraîneur de Chelsea dans des propos relayés par le Daily Mail. Ce qui me fait plaisir dans ma nomination, c'est que je suis capable de travailler avec des joueurs de sa qualité. Mon travail, c'est de trouver la meilleure position pour tirer le maximum de lui pour l'équipe."