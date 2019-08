Chelsea-Lampard: "On doit avoir plus de personnalité"

Frustré par le match nul concédé ce dimanche par son équipe de Chelsea face à Leicester (1-1, 2e journée de Premier League), Frank Lampard est revenu sur la performance des Blues juste après la rencontre.

"Le début du match était vraiment bon, fantastique même, et nous aurions pu mener de deux ou trois buts", a-t-il ainsi confié à Sky Sports. Mais rejoint par Leicester, les Londoniens n'ont plus montré grand chose, si ce n'est de la fébrilité. De quoi faire dire à l'ancien joueur de Chelsea: "Nous devons avoir plus de personnalité. On a pourtant vu cela en milieu de semaine (lors de la Supercoupe perdue aux tirs au but face à Liverpool, ndlr), mais aujourd'hui nous n'avions rien de cela."