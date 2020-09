Chelsea : Lampard n'épargne pas Arrizabalaga

Dire que Kepa ne fait pas l’unanimité depuis son arrivée à Chelsea en tant que gardien le plus cher du monde relève de l'euphémisme. Le portier basque s'est encore fait remarquer ce dimanche lors du choc face à Liverpool, se rendant l'auteur d'une grossière erreur face à Sadio Mané. Et son coach ne l'a pas couvert, loin s'en faut. « C'est une grosse erreur. C'est une erreur qui coûte cher car quand vous réfléchissez, sans sa boulette et le penalty manqué par Jorginho, nous aurions fait match nul 1-1. », a ainsi tonné Frank Lampard au micro de l'émission Match of the day au terme de la rencontre.

"Le carton rouge a tout changé"

Cette erreur signée Kepa n'a pas été le seul fait de jeu marquant de cette rencontre. Ainsi, en première période, Andreas Christensen avait été exclu pour avoir ceinturé Sadio Mané. « La première mi-temps a été équilibrée et nous avons été performants. Le carton rouge change la face du match, ça m'a contraint à modifier mon organisation et après, à dix, c'est toujours plus difficile. Paradoxalement, je suis plus fier de mon équipe ce soir que face à Brighton. C'était un match engagé et nous avons montré de belles choses aujourd'hui", a d'ailleurs analysé le technicien des Blues concernant cette exclusion.