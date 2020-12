Favori du derby londonien contre Arsenal, Chelsea n'a pourtant pas fait le poids, samedi, contre des Gunners plus déterminés (1-3). Les Blues de Frank Lampard ont livré une prestation particulièrement décevante, ce que leur manager n'a pas manqué de relever devant la presse après le match.

"Impossible de gagner un match de Premier League à 60 ou 70%"

"Notre performance n'a pas été suffisante. Nous nous sommes battus après la pause, mais nous partions de trop loin après la première période.. Pourtant, le discours était clair : Arsenal était une équipe dangereuse et il est impossible de gagner un match de Premier League à 60 ou 70%. Je suis en colère car je voulais gagner ce match. C'était une opportunité idéale pour prendre la 2e place face à une équipe en difficulté, a tonné l'Anglais. Nous avons été paresseux de donner un penalty, nous avons été paresseux de donner un coup-franc. Je suis déçu de l'approche de mes joueurs en première période. Il n'est pas question d'un problème de système ou de tactique, mais est-ce que tu as envie de courir et de soutenir ton partenaire ?".