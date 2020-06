Chelsea : Lampard estime que Kanté est sous-estimé

Frank Lampard s'est confié sur le rôle de son milieu de terrain N'Golo Kanté avant le choc prévu contre Manchester City ce jeudi en Premier League. Le coach londonien estime notamment que "les gens sous-estiment N'Golo avec le ballon" et que le Français peut parfaitement assumer des responsabilités ludiques plus techniques. "Je pense qu'il a les attributs pour jouer tous les rôles, c'est l'une des beautés de sa façon de jouer et, bien sûr, ce qu'il donne en récupérant le ballon, en étant si rapide dans la récupération, si rapide dans le pressing, couvrant beaucoup de terrain - et aussi à quel point il est bon avec le cuir. Je pense que les gens peuvent sous-estimer à quel point N'Golo est bon avec le ballon, à quelle vitesse il peut se déplacer avec et le transmettre", a considéré le coach anglais en conférence de presse.

Kanté, l'homme à tout bien faire



"Je n'ai donc aucun problème à le faire jouer dans différentes positions, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé un peu avec lui, et cela me donne de bonnes options dans cette position plus profonde à certains moments", a encore analysé Lampard. Pour rappel, N'Golo Kanté a rejoint les Blues en tant que milieu de terrain défensif en 2016 en provenance de Leicester City après le titre des Foxes en Premier League.