Chelsea: Lampard égale un record vieux de 30 ans

Vainqueur à Watford (1-2), samedi lors de la 11e journée de Premier League, Chelsea est en grande forme à l’extérieur. Les Blues n’ont plus perdu en déplacement depuis la gifle reçue à Old Trafford contre Manchester United (4-0), en ouverture de la saison outre-Manche.

Les Londoniens restent ainsi sur une série de sept victoires consécutives loin de Stamford Bridge, toutes compétitions confondues, ce qui permet à l’équipe de Frank Lampard d’égaler le record du club en la matière, établi par Bobby Campbell et ses joueurs en 1989, indique Opta.

7 - Frank Lampard is only the second manager in @ChelseaFC's history to win seven consecutive away games in all competitions, after Bobby Campbell (February-April 1989). Icon. #WATCHE pic.twitter.com/wQb3qmgFej