Chelsea : Lampard « concentré sur son travail »

Tuchel et les prétendants

Chelsea n'y arrive plus. Depuis plus d'un mois, les Londoniens n'ont signé qu'une seule et maigre victoire lors de leurs sept dernières sorties, toutes compétitions confondues (3-0, face à West Ham le 21 décembre 2020). De quoi fragiliser grandement l'entraîneur des Blues . Frank Lampard sait que son sort ne tient plus à grand chose et sent déjà le souffle des prétendants à sa succession dans son dos. Thomas Tuchel entre autres Ce dimanche, Chelsea accueille la très modeste équipe de Morecambe, pensionnaire de League Two (4eme division anglaise), dans le cadre du troisième tour de la FA Cup (14h30). Un obstacle a priori largement à la portée de la formation londonienne qui va cependant devoir se méfier, elle qui a désormais toutes les peines du monde à gagner. Conscient de sa position bancale sur le banc londonien, Frank Lampard s'est confié ce samedi en conférence de presse : "".Après un début de saison quelque peu poussif, Chelsea avait ensuite aligné quatorze matchs sans défaite, jusqu'à ce coup d'arrêt de début décembre.et une neuvième place au classement, pas sûr que le président Roman Abramovich lui laisse encore beaucoup de temps pour réagir.pour prendre sa succession.Si Chelsea devrait l'emporter ce dimanche, le match le plus important pour Frank Lampard sera très certainement celui du vendredi 15 janvier, sur la pelouse de Fulham (19eme journée de PL). Le jeune entraîneur n'aura pas le droit à l'erreur et y jouera peut-être son avenir.