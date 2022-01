Chelsea : La vidéo d'excuses de Lukaku

"Je suis désolé pour la peine que j'ai causé aux supporters"



Plus tôt dans la journée de ce mardi, Thomas Tuchel s'était exprimé sur le cas de Romelu Lukaku. En effet, suite à l'entretien accordé par l'attaquant à Sky Sports lors duquel le joueur avait évoqué son mal-être à Chelsea, il avait été écarté du groupe pour le match face à Liverpool, dimanche (2-2). En conférence de presse, le technicien allemand a affirmé avoir eu un échange avec Lukaku, qui a présenté ses excuses. ". Pour moi, le plus important était de comprendre clairement et de croire que ce n'était pas intentionnel", a-t-il notamment indiqué.Buteur pour la première fois depuis septembre face à Aston Villa (1-3) et Brighton (1-1), Lukaku a donné sa version de l'affaire dans une vidéo publiée par Chelsea. "Je suis désolé pour la peine que j’ai causé aux supporters. Vous savez la connexion que j’ai avec ce club., a glissé le joueur âgé de 28 ans.dans le groupe. Une chose est certaine, il a participé à l'entraînement de ce mardi, comme l'a indiqué Thomas Tuchel.