Chelsea : La vente du club réglée d'ici la fin avril ?

Cela avance doucement concernant la vente de Chelsea. Le 2 mars dernier, par le biais d'un communiqué officiel, Roman Abramovitch avait annoncé la vente du club dont il est propriétaire depuis 2003. L'oligarque russe expliquait qu'il s'agissait alors d'une "décision incroyablement difficile à prendre". Les Blues, troisièmes de Premier League et notamment en quarts de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid (6 et 12 avril prochains) devraient voir l'avenir s’éclaircir assez rapidement, à en croire les informations de Sky Sports. Si la short-list des possibles repreneurs de Chelsea contenaient six noms vendredi dernier (BBC), ils ne seraient désormais plus que quatre à être dans la course du rachat.

Une date butoir fixée au 11 avril pour la présentation des offres

Sky Sports explique que les quatre candidats auraient jusqu'au 11 avril afin de présenter leurs offres fermes au Raine Group, la banque commerciale en charge de la vente des Blues. La famille Ricketts, propriétaire des Chicago Blues, serait sur la liste, à l'instar du consortium formé par Sir Martin Broughton, ou encore du propriétaire de l'Atalanta Bergame en Serie A et des Boston Celtics en NBA , Stephen Pagliuca. Le nom de Nick Candy est également cité. Le média explique que l’offre retenue sera présentée au gouvernement et à la Premier League pour approbation le 18 avril. Consécutivement à cela, la vente devrait être réglée à la fin du mois d'avril. Pour rappel, Abramovitch a fixé le prix à 3 milliards de livres, soit 3,6 milliards d'euros. Le produit de la vente sera destiné à une fondation caritative ou à un compte gelé.