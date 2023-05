Chelsea : la réponse ferme de Boehly aux critiques subies

Chelsea vit une saison terrible et cet exercice 2022-2023 ne restera absolument pas dans les annales du club. Les Blues sont actuellement 12e de Premier League et ils ne devraient pas jouer de Coupe d'Europe la saison prochaine. Avec pourtant plus de 600 millions d'euros dépensés en deux mercatos, Chelsea aurait dû être dans les hauteurs du classement de la Premier League. Mais le nouveau propriétaire Todd Boehly a connu une première année catastrophe et il est la cible des critiques des supporters. Il a tenu à y répondre, faisant une demande aux fans du club londonien.

Boehly demande de la patience

Lors d'une conférence à Beverly Hills mercredi, le propriétaire des Blues a pris la parole pour évoquer la mauvaise saison de Chelsea. Il a fait comprendre qu'il entendait les critiques mais il a assuré que les dirigeants allaient régler la situation. "Le football est un sport tellement global [...] il y a un marché pour les meilleurs joueurs, et cela pour chaque pays dans le monde. Chacun de ces marchés est différent. La capacité à aller sur ces marchés et dans le même temps, bien sûr, de construire une équipe avec un coach en chef d'orchestre pour la conduire... Je crois que nous avons beaucoup appris sur ces différents marchés, l'aspect global de tout cela. Et comme vous l'avez dit, les fans sont exigeants et ils veulent gagner. On a compris cela, nous voulons gagner nous aussi, c'est notre objectif et nous avons une vision à long-terme, nous sommes engagés sur le long-terme et nous croyons fermement que nous allons régler ce problème. Nous sommes dans le meilleur championnat du monde, dans la meilleure ville du monde avec un emplacement incroyable dans cette meilleure ville du monde", a confié le propriétaire des Blues, qui demande de la patience aux fans. Seulement, ces derniers lui laisseront-ils le temps ? Rien n'est moins sûr.