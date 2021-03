Chelsea : La déclaration choc d'Obi Mikel sur Hazard

De 2006 à 2017, John Obi Mikel a été un élément important de Chelsea. L'actuel milieu de terrain de Stoke City a connu quelques accomplissements avec les Blues, parvenant à remporter deux tires de Premier League, en 2010 et 2015, mais également une Ligue des Champions, en 2012 face au Bayern Munich. Désormais âgé de 33 ans, le natif de Jos a porté un regard lucide sur son ancien coéquipier Eden Hazard, élément central des Blues, lui aussi, mais qui n'avait pas toujours envie de montrer une implication importante, selon Mikel.

"Le pire joueur d'entraînement avec lequel j'ai jamais joué"

Sondé par The Athletic à propos du numéro 7 du Real Madrid, il a dressé un portrait plutôt partagé du belge. "Quand on s'entraînait, il attendait qu'on ait fini. C'est le joueur le plus paresseux, mais le dimanche, il était toujours le meilleur joueur du match. C'était incroyable. J'ai toujours dit que Hazard est l'un des joueurs les plus doués, il avait tout : vitesse, puissance, habileté, technique..... Il était juste derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Mais seulement s'il le voulait. Il se disait parfois : 'Si je veux être aussi bon, je peux être aussi bon. Pas aussi bon que Messi parce qu'il vient d'une autre planète, mais je pense que je peux être proche de Cristiano et même meilleur'. Ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche, mais il n'est pas si dévoué. Il ne s'entraîne pas bien, c'est le pire joueur d'entraînement avec lequel j'ai jamais joué", a clamé Obi Mikel.

