Chelsea : la confidence surréaliste de Pulisic sur ses coéquipiers

Le cadre particulier d'une pré-saison n'est pas toujours propice aux prises de contact. C'est ce que le virevoltant ailier américain Christian Pulisic a rappelé au travers d'une anecdote assez surréaliste dans le podcast 23&ME, cette semaine. Transféré à l'hiver 2019 en provenance de Dortmund, Pulisic avait fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers six mois plus tard, aux États-Unis.

Pulisic : "Personne ne s'est rendu compte que j'étais là !"

"La manière dont ça s’est déroulé était tellement bizarre, a-t-il expliqué. J’avais eu à peine une semaine de repos après la Gold Cup avec les États-Unis, et l’équipe avait déjà commencé la préparation au Japon. J’ai pris un avion, je suis arrivé à l’hôtel et je me suis entraîné tout seul. J’étais fatigué, nerveux, je ne savais pas quoi penser. Et quand je suis entré dans le bus de l'équipe, ils dormaient tous à moitié… Personne ne s’est rendu compte que j’étais là, personne ne m’a rien dit ! Je ne savais vraiment pas quoi en conclure".