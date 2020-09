Olivier Giroud a accordé ce vendredi un entretien à Téléfoot pour aborder son actualité. Après le mercato XXL de Chelsea, le buteur de l'équipe de France pourrait se sentir menacé, mais il relève le défi de la concurrence avec une grande détermination. "Le coach peut évoluer. Il n’est pas figé dans un seul système tactique. Werner nous apporte une autre corde à notre arc. Il a des qualités différentes aux miennes, donc ce qui me fait penser que ce n’est pas une si mauvaise chose. On pourrait être complémentaires. J’ai bon espoir de pouvoir continuer sur la lancée qui est la mienne. J’ai beaucoup d’espoirs quant à la suite. On verra comment ça se passera les prochaines semaines. Je suis impatient en tous cas".



"Moi je suis content de retrouver une équipe compétitive, encore plus que l’année dernière où on n’a pas pu recruter, a continué Olivier Giroud, qui voit grand pour le club londonien cette saison. Même si on s’est bien débrouillé. On va encore avoir notre mot à dire, j’espère dans la course au titre. Même si c’est difficile de rivaliser avec Liverpool et City".

"Je suis un joueur de Chelsea et je me sens bien ici"

L'international français a enfin évoqué la rumeur dont il fait l'objet cette semaine, la presse italienne annonçant un intérêt de la Juventus. "La rumeur italienne ? Les italiens, ils s’emballent vite. J’étais surpris de recevoir les messages des potes ce matin me parlant de cette rumeur. C’est loin d’être le cas. Je suis un joueur de Chelsea et je me sens bien ici. Je n’ai pas fait la belle fin de saison que j’ai faite pour partir comme ça, et ne pas y croire. Je vais me battre pour ma place. Mais c’est toujours bien d’attirer l’attention de ce genre de clubs, c’est flatteur. Mais je reste concentré sur Chelsea. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Il n’y a rien de signé ou de fait avec la Juventus. Je préfère le démentir".