Le gardien de but espagnol a été à son meilleur niveau contre Aston Villa lors d'un succès à l'extérieur acquis par son équipe des Blues en Premier League. Kepa a dû sortir une série de superbes arrêts pour garder le "clean sheet" de Chelsea intact lors de la victoire 2-0. Et désormais, il savoure.

Kepa retrouve son niveau

En parlant avec les journalistes après le match, il a déclaré : "Je me sens très bien, en confiance, avec et sans le ballon. La confiance en soi et la foi en son travail, en ce que l'on fait, et la foi dans le processus sont très importantes. Bien sûr, j'ai eu des moments très difficiles. J'ai eu de très bons moments, mais au final, c'est comme la vie - vous avez des hauts et des bas et vous devez être fort mentalement."