Chelsea: Kepa retrouve le onze contre Fulham

Relégué sur le banc contre Tottenham (2-0) mercredi soir, dans la foulée de son comportement lors de la finale de la League Cup, Kepa Arrizabalaga retrouve sa place dans le but de Chelsea, pour le court déplacement à Fulham, ce dimanche en Premier League.

David Luiz, Mateo Kovacic et Pedro Rodriguez sont ménagés, ce qui profite à Andreas Christensen en défense centrale, Ross Barkley dans l’entrejeu et Willian sur l’aile droite.

Du côté des Cottagers, Maxime Le Marchand, Jean Michaël Seri, André-Frank Zambo Anguissa et Floyd Ayité sont tous remplaçants.

Here is your #FFC team to face @ChelseaFC in this afternoon's SW6 derby. #FULCHE pic.twitter.com/lIgt03epyb