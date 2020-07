Chelsea : Kepa, gardien (remplaçant) le plus cher du monde

Kepa a encaissé 15 buts depuis le restart de la Premier League



Kepa est déjà passé sur le banc pendant l'hiver

-11 - Based on Opta's expected goals on target data (xGoT), this season, Kepa Arrizabalaga has conceded 11 Premier League goals more than the model would expect the 'average' goalkeeper to concede; the worst figure of any goalkeeper in the division. Worrying. pic.twitter.com/Ds9fcWEiJ5

Chelsea jouait sa saison lors de la réception de Wolverhampton pour le compte de la 38eme et dernière journée de la Premier League. Les Blues devaient l'emporter pour se qualifier en Ligue des Champions.Willy Caballero lui a été préféré. Un choix fort de Frank Lampard qui s'est contenté de justifier cette décision en disant à Sky Sports que « c'est juste un choix. Kepa est dans une période difficile donc je titularise Willy. »Il est pourtant difficile de voir l'absence du gardien titulaire pour le match le plus important de l'année comme un simple choix. Le portier espagnol a déçu depuis le restart avec presque deux buts encaissés par match. Son absence sur la pelouse de Stamford Bridge ce dimanche est le symbole d'une expérience anglaise qui pourrait se terminer précipitamment.En attendant, il occupe le banc des remplaçants. Depuis son arrivée, le successeur de Thibaut Courtois n'a pas réussi à peser sur les performances de son équipe autant que le Belge. 14eme de Premier League au nombre de clean-sheets cette saison, Kepa n'a tout simplement pas le niveau d'une équipe qui recrute pour viser le titre.Pour la prochaine saison, Frank Lampard cherche un numéro 1 et il ne s'en cache pas. Pour lui, l'ancien joueur de Bilbao n'a pas la carrure pour ce rôle. Et les chiffres lui donnent raison.Un exercice compliqué à tout point de vue. D'après les stats d'Opta, il a encaissé onze buts de plus que ce qu'il aurait du. Son pourcentage d'arrêt sur les frappes cadrées adverses est tout aussi défavorable. Frank Lampard avait pourtant déjà tenté de le relancer en l'obligeant à s'asseoir sur le banc pour quatre matchs de championnat consécutifs durant l'hiver. Ca n'a pas été suffisant. L'international espagnol est devenu un remplaçant à Chelsea.Le Basque est peut-être talentueux mais il n'est pas assez fiable. Un vrai problème dans l'exigeant championnat anglais. Malgré son énorme salaire, personne ne gagne plus que lui à Chelsea, Kepa a été dépassé par Willy Caballero dans la hiérarchie londonienne. Il n'a jamais réussi à justifier son transfert historique estimé à 80 millions d'euros.Désormais, le jeune gardien va devoir trouver un nouvel employeur et il le sait. Le natif d'Ondarroa aurait déjà annoncé être prêt à diminuer son salaire pour convaincre un grand club européen de miser sur lui. Sur le terrain ou en dehors, on se souvient aussi de son refus de sortir en finale de la Coupe de la Ligue l'an passé, Kepa va devoir faire de nombreux efforts s'il veut avoir la chance de jouer des matchs décisifs dans la course à la Ligue des Champions.