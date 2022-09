Kanté et Jorginho ont moins d'un an à faire sur leurs contrats actuels. Et l'on se demande si Jorginho n'est pas en train d'épuiser son contrat pour retourner en Italie, bien qu'il insiste sur le fait qu'il est prêt à renouveler son bail.

Tuchel s'occupe de tout

Dans le même temps, Kanté est sorti récemment du terrain avec Chelsea pour une blessure aux ischio-jambiers et l'on s'interroge sur sa capacité à surmonter des problèmes de forme devenus de plus en plus chroniques au fil des derniers mois. Tuchel a demandé au champion du monde français de faire des compromis sur ses conditions en tant que deuxième joueur le mieux payé du club, selon une indiscrétion du London Evening Standard. Un appel entendu de la part du coach allemand des Blues ?